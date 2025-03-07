Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в намерение Владимира Путина достичь мира.

По словам главы Белого дома, дела с Москвой идут хорошо, при этом Вашингтону сложнее взаимодействовать с Киевом, у которого "нет козырей" в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

"В вопросе окончательного урегулирования взаимодействовать с Россией может быть проще, что удивительно, ведь у них на руках все карты", – цитирует Трампа ТАСС.

Трамп подчеркнул, что сохраняет доверие к заявлениям Москвы по поводу ее готовности к урегулированию ситуации. Более того, президент США выразил уверенность в том, что Россия и Украина настроены на прекращение боевых действий.

Ранее президент США призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире, пока не стало слишком поздно. Он заявил, что в последние дни в переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Киеву придется пойти на мирную сделку, так как у него нет выбора, считает политик.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а также сесть за стол переговоров.

