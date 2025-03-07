Трамп призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире

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Представители России и Украины должны немедленно сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Россия и Украина, садитесь за стол прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", – написал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что в последние дни в переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Киеву придется пойти на мирную сделку, так как у него нет выбора, считает политик.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а также сесть за стол переговоров.