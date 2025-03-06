Путин заявил, что РФ не будет уступать в ходе СВО

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Россия не собирается уступать в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".

Одна из участниц встречи, говоря о подвиге погибшего на СВО сына, сказала, что РФ должна дойти до конца и никому не уступать.



"Мы и не собираемся этого делать", – сказал глава государства, добавив, что РФ ничего не нужно чужого, но и свое она не отдаст.

Путин подчеркнул, что нужен такой вариант мира на Украине, который бы обеспечил России стабильное развитие и спокойствие.

Ранее российский лидер сообщил, что переговоры с Украиной стартовали с начала СВО в 2022 году. Тогда Москва предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР, благодаря чему боевых действий бы не было. Однако Украина решила воевать, пояснил Путин.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что путь к концу конфликта откроет устранение его первопричин. Он уточнил, что российская сторона готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены интересы России.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а также сесть за стол переговоров и начать обсуждение с американским лидером Дональдом Трампом.