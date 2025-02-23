Путин: воины России мужественно сражаются за правду, свободу и независимость Родины

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Российские военнослужащие мужественно борются за правду и справедливость, за свободу и независимость Отечества, заявил Владимир Путин.

Таким образом он высказался в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое было опубликовано на сайте РПЦ. Послание президента стало поздравлением по случаю Дня защитника Отечества, адресованным предстоятелю Русской церкви.

Глава государства обратил внимание, что Россия всегда торжественно отмечает этот праздник, ставший символом уважения страны к победам и подвигам предков.

"Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины", – подчеркнул Путин.

Российский лидер также обратился с особыми словами поздравления к солдатам и офицерам, участникам спецоперации. Именно они, по словам главы государства, являются главными героями праздника, который встречает вся Россия.