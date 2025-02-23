Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников спецоперации РФ с Днем защитника Отечества. Публикация по случаю праздника появилась в его телеграм-канале.

"Этот праздник подчеркивает наше глубокое уважение к ратному труду и безмерную благодарность воинам всех поколений", – написал мэр.

Он напомнил, что в этом году будет 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Собянин подчеркнул, что этот подвиг вдохновляет участников СВО, является неиссякаемым источником духовной силы. Страна гордится своими защитниками, отметил мэр.



"Ваши мужество, стойкость, патриотизм навсегда вписаны в героическую историю Родины", – резюмировал он.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. Особые слова поздравления президент адресовал солдатам и офицерам, участникам спецоперации. Он подчеркнул, что они, рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее страны. Именно они, по словам главы государства, являются главными героями праздника, который встречает вся Россия.

