Путин заявил, что переговоры с Украиной стартовали с начала СВО

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Переговоры с Украиной стартовали с начала СВО в 2022 году, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам российского лидера, тогда Москва предлагала Киеву уйти из ЛНР и ДНР, благодаря чему боевых действий бы не было.

"Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится", – подчеркнул глава РФ.

Тем не менее Киев решил воевать, заявил Путин, добавив, что на переговоры украинцы сразу же согласились. Сейчас же смысла начинать диалог вновь нет, пока не снят соответствующий декрет президента Украины Владимира Зеленского, уточнил Путин, пояснив, что все договоренности будут нелегитимны.

Причем из-за нелегитимности Зеленского он и не может снять собственный запрет на переговоры, указал российский президент.

"Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?" – сказал он.

Однако юридический способ отменить действия указа все же есть, указал глава государства. По его словам, это может сделать председатель Рады в соответствии с Конституцией Украины. Но в данный момент Россия не видит желания Киева закрыть этот вопрос.

Более того, Путин готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Зеленским, если он хочет в них участвовать. Вопрос здесь остается в окончательном подписании документов, уточнил российский президент.

Вместе с тем глава РФ обратил внимание, что именно украинские предложения легли в основу проекта стамбульских договоренностей в 2022 году. Примерно в конце марта того года Москва получила бумагу из Киева с подписью главы переговорной группы Украины Давида Арахамии.

Ранее Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с российской стороной. По его словам, было много теневых процессов и он сделал так, чтобы "кто угодно" не занимался переговорами. При этом украинский лидер выразил готовность к переговорам.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом по отношению к украинцам слова Зеленского о переговорах. Дипломата поразила степень "брезгливого пренебрежения" Зеленского своими соотечественниками.