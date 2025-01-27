Фото: depositphotos/mariakarabella

Число готовых к переговорам украинцев резко возросло и превысило 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ и результаты социологического опроса Socis.

По данным на декабрь 2024 года, 50,6% опрошенных выступают за поиск компромиссов "с привлечением лидеров третьих стран ради завершения боевых действий". При этом в феврале прошлого года лишь 36,1% респондентов выбирали такой вариант.

Более 19% респондентов выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Еще 14,7 и 10,2% – за продолжение боевых действий до выхода на границы 1991 года и границы до 23 февраля 2022 года.

Журналисты отмечают, что тенденцию изменения мнений можно интерпретировать как карт-бланш властям для начала переговоров.

По результатам опроса, проведенного в декабре 2024 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), число украинцев, готовых к территориальным уступкам, выросло вдвое за год.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с российской стороной. По его словам, было много теневых процессов и он сделал так, чтобы "кто угодно" не занимался переговорами. При этом Зеленский выразил готовность к переговорам.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом по отношению к украинцам слова Зеленского о переговорах. Дипломата поразила степень "брезгливого пренебрежения" Зеленского своими соотечественниками.