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Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота в стране. Об этом "Ленте.ру" заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По словам парламентария, Буданов как человек, возглавляющий разведку, хорошо осведомлен о внутреннем состоянии ВСУ и может предполагать разные варианты развития событий. Неудачи на поле боя и снятие командующих могут привести к попыткам переворота, которые повлияют на Киев, уточнил он.

Между тем одно из украинских изданий сообщало, что Буданов на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существования Украины, если до конца лета 2025 года не начнутся переговоры.

"Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", – цитирует радио КП впечатления одного из участников встречи.

В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент США Дональд Трамп уменьшит помощь Украине, но это не значит, что мирные переговоры начнутся в ближайшие дни. По его мнению, Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию. Помимо этого, американцы хотят предпринять ряд мер против Китая, уточнил политик.