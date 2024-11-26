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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинские военные начнут контратаковать в зоне боевых действий, пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

"Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать", – отметил он, но деталей возможного наступления не обозначил.

При этом он признал, что покровское (красноармейское) и кураховское направление сейчас для украинской армии тяжелые.

Ранее украинские издания заявляли, что руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) могут отправить в отставку.

Это может случится уже в декабре 2024 года. Причина в том, что ранее Буданов якобы нанес вред Украине своими высказываниями про деятельность Киева в Африке и оборонные закупки.

