Forbes: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова, Умерова и Сырского

Фото: 123RF/wladyslawmus

В офисе президента Украины обсуждается увольнение главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов), а также министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, сообщает "МК" со ссылкой на украинскую версию журнала Forbes.

Как выяснили журналисты, дискуссии по этому поводу ведутся уже на протяжении месяца, но финальное решение так и не было принято. По данным СМИ, Владимир Зеленский недоволен рядом провалившихся операций ГУР и излишней медийностью Буданова.

На этом фоне недовольство Будановым выражает и Сырский. Это объясняется тем, что глава ГУР отказывается поделиться с ним определенными данными разведки. В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак возмущен прогнозами, которые Буданов периодически дает по поводу конкретных сроков окончания конфликта. При этом украинское общество воспринимает их негативно.

Причиной недовольства украинского лидера по отношению к Умерову послужил "хаос", который происходит в его ведомстве. По данным журналистов, он так и не сумел наладить стабильную работу министерства обороны Украины.

Авторы статьи указали, что место Буданова в дальнейшем может занять нынешний глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. При этом должность Умерова достанется вице-премьеру по цифровой трансформации Михаилу Федорову или первому заместителю министра обороны Ивану Гаврилюку.

Вопрос кандидатуры на замену Сырского обсуждался еще летом. Тогда причиной послужило его "прохладное" отношение к развитию беспилотной компоненты армии. Тем не менее, как сообщил журналистам источник, после начала операции на территории Курской области России напряжение, наблюдавшееся между Сырским и Зеленским, снизилось.

Ранее Зеленский осуществил кадровые перестановки в службе внешней разведки страны. Олег Луговский был освобожден от должности замглавы СВР и назначен первым заместителем председателя службы. В свою очередь, Олег Синайко уволен с должности замглавы службы, а Геннадий Богач стал зампредседателя ведомства.

При этом о причинах кадровых обновлений не сообщалось.

