Зеленский провел кадровые перестановки в службе внешней разведки Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в службе внешней разведки страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал офиса президента.

В соответствии с перестановками, Олег Луговский освобожден от должности замглавы СВР и назначен первым заместителем председателя службы. В свою очередь, Олег Синайко уволен с должности замглавы службы, а Геннадий Богач стал зампредседателя ведомства. При этом о причинах кадровых обновлений не говорится.

Ранее кадровые перестановки были проведены в украинском кабмине. Зеленский объяснил, что они связаны с ожиданием "крайне важной осени" для страны. По словам украинского лидера, необходимо было укрепить ряд направлений в правительстве. Некоторые изменения ожидаются также в офисе президента.