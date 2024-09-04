Зеленский объяснил кадровые перестановки ожиданием "крайне важной осени" для Украины

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Отставки в правительстве Украины связаны с ожиданием "крайне важной осени" для страны, объяснил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По словам президента Украины, необходимо было укрепить ряд направлений в кабмине. Некоторые изменения ожидаются также в офисе президента, рассказал он.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это словами "осень, листопад, сучья обнажаются".

Также стало известно об отставке ряда других украинских министров: главы ведомства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, руководителя ведомства по охране окружающей среды Руслана Стрельца.

Между тем близкие источники к Зеленскому заявляли, что власти Украины осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с РФ. Вероятно, Киев хочет обсудить обмен пленными по принципу "все на всех" и обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

