Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По словам парламентария, документ будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС прокомментировала отставку Кулебы словами "осень, листопад, сучья обнажаются".

Ранее украинские СМИ писали о том, что Кулеба может покинуть пост министра иностранных дел Украины. Источники прессы утверждали, что в правительстве готовятся и другие увольнения. Также депутат Рады Ярослав Железняк указывал, что в кабмине Украины могут пройти массовые перестановки.

Кроме того, в начале сентября украинский президент Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы своего офиса.