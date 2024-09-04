04 сентября, 09:19Политика
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
По словам парламентария, документ будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС прокомментировала отставку Кулебы словами "осень, листопад, сучья обнажаются".
Ранее украинские СМИ писали о том, что Кулеба может покинуть пост министра иностранных дел Украины. Источники прессы утверждали, что в правительстве готовятся и другие увольнения. Также депутат Рады Ярослав Железняк указывал, что в кабмине Украины могут пройти массовые перестановки.
Кроме того, в начале сентября украинский президент Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы своего офиса.
Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента