Кабмин РФ освободил Иванова от должности замруководителя ФАС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Распоряжение премьера опубликовано на официальном портале для документов кабмина.

Иванова уволили по его же просьбе. На этой должности он был с января 2021 года, где курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.

Ранее Сергей Собянин снял с должности главы департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова. Согласно соответствующему указу, Молотков подал в отставку по собственному желанию.

До этого Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Андрея Тарасенко.

