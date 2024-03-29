Мишустин назначил нового главу Росморречфлота

Фото: ТАСС/Антон Балашов

Новым руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) стал Андрей Тарасенко. Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства России.

Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а после – Российскую академию государственной службы при президенте России и Российский государственный социальный университет.

С октября 2017 по сентябрь 2018 года являлся временным исполнителем обязанностей губернатора Приморского края. В 2018–2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. После этого три года занимал должность председателя правительства Якутии.

Уточняется, что бывший глава Росморречфлота Захарий Джиоев был освобожден от должности по личной просьбе.

В конце августа 2022 года Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с его выходом на пенсию. Лаврищев работал в ведомстве с 2011 года.