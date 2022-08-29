Мишустин назначил Владислава Жданова главой Роскадастра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова на должность руководителя Роскадастра. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Руководителем публично-правовой компании "Роскадастр" стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – указано в сообщении.

Ранее Жданов возглавлял Федеральную кадастровую палату Росреестра, а также работал в руководстве АК "Алроса" и Российских железных дорог. Отмечается, что закон о формировании Роскадастра был принят в конце 2021 года. Публично-правовая компания будет отвечать за внесение картографических и геодезических данных в ЕГРН, а также заниматься созданием государственных топографических планов и карт.

"Фактически речь идет о создании системы "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов", – добавили в пресс-службе кабмина.

Ранее Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда России. Новым руководителем ПФР назначен Сергей Чирков. Отмечается, что он работает в системе фонда с 2001 года. Свою карьеру он начинал как главный специалист отдела по оценке пенсионных прав.