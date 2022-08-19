Марат Петрин покинул пост замглавы департамента ЖКХ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин освободил Марата Петрина от должности замглавы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Соответствующее распоряжение градоначальника размещено на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Петрина Марата Владимировича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы", – говорится в документе.

Уточняется, что Петрин покинет государственную службу с 23 августа. Чиновник работал на посту замруководителя департамента ЖКХ с декабря 2021 года.

Ранее Мария Багреева возглавила департамент экономической политики и развития Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Вместе с тем Багрееву освободили от должности замруководителя аппарата мэра и правительства города.