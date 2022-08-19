Главой Госфильмофонда РФ назначен Александр Павлов

Фото: culture.gov.ru

Генеральным директором Госфильмофонда РФ назначен Александр Павлов. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

Отмечается, что нового руководителя 19 августа представили коллективу учреждения замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин и глава департамента кинематографии и цифрового развития министерства Дмитрий Давиденко.

Ранее Павлов работал в высших органах государственной власти РФ, в числе которых – Центризбирком и администрация президента.

О причинах и обстоятельствах ухода с должности прежнего гендиректора Госфильмофонда Романа Чистякова не сообщается.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания.