Дмитрий Тыщук назначен гендиректором "Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Экс-заместитель гендиректора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук назначен на должность генерального директора лоукостера "Победа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиалинии.

"Решением совета директоров авиакомпании "Победа" по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук", – указано в сообщении.

Отмечается, что он утвержден на этот пост сроком на 5 лет. К непосредственному исполнению обязанностей Тыщук приступит во вторник, 16 августа.

Ранее авиакомпания S7 приняла решение о заморозке проекта лоукостера Citrus, который должен был совершить первые рейсы летом 2022 года, из-за проблем с поставками. В компании уточнили, что к концу года будет принято решение о будущем проекта.