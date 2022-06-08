S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus

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Авиакомпания S7 приняла решение о заморозке проекта лоукостера Citrus, который должен был совершить первые рейсы летом 2022 года, сообщает газета "Известия".

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", – заявил представитель авиаперевозчика.

Он уточнил, что к концу года будет принято решение о будущем проекта.

Отмечается, что состав команды Citrus продолжит деятельность в S7, в том числе по выполнению совместных рейсов входящей в группу авиакомпании "Глобус" и S7 Airlines.

Ранее основной акционер S7 Group Татьяна Филева сообщила о планах запуска собственной авиакомпании-лоукостера под брендом Citrus. Она отмечала, что первый рейс самолет нового лоукостера совершит в июле 2022 года. Филева заявляла, что лоукостер будет использовать самолеты Аirbus A320neo.

