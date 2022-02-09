Лоукостер S7 получил сертификат эксплуатанта Росавиации

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Авиакомпания "Глобус", на базе которой будет создан новый лоукостер S7 под брендом Citrus, получила сертификат эксплуатанта Росавиации, рассказал глава ведомства Александр Нерадько. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник", – сказал глава Росавиации на форуме NAIS-2022.
Ранее основной акционер S7 Group Татьяна Филева сообщила о планах запуска собственной авиакомпании-лоукостера под брендом Citrus. Она отметила, что первый рейс самолет нового лоукостера совершит в июле 2022 года. По словам Филевой, лоукостер будет использовать самолеты Аirbus A320neo.
Продажи билетов на рейсы нового лоукостера могут начаться 1 апреля 2022 года.
В России появился второй низкобюджетный авиаперевозчик
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: