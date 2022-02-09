Лоукостер S7 получил сертификат эксплуатанта Росавиации

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Авиакомпания "Глобус", на базе которой будет создан новый лоукостер S7 под брендом Citrus, получила сертификат эксплуатанта Росавиации, рассказал глава ведомства Александр Нерадько. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник", – сказал глава Росавиации на форуме NAIS-2022.

Ранее основной акционер S7 Group Татьяна Филева сообщила о планах запуска собственной авиакомпании-лоукостера под брендом Citrus. Она отметила, что первый рейс самолет нового лоукостера совершит в июле 2022 года. По словам Филевой, лоукостер будет использовать самолеты Аirbus A320neo.

Продажи билетов на рейсы нового лоукостера могут начаться 1 апреля 2022 года.