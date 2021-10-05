В Совфеде предложили кабмину повысить доступность авиаперевозок

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Сенаторы предлагают кабмину при доработке проекта федерального бюджета предусмотреть меры для повышения доступности авиаперевозок, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, уже готовятся поправки ко второму чтению, среди которых финансирование мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок, развитию автодорог в регионах и обеспечению жильем инвалидов.

Помимо этого, сенаторы предложат увеличить ассигнования на устранение цифрового неравенства в субъектах страны, обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне, поддержку коренных малочисленных народов, строительство объектов образования, здравоохранения и культуры в регионах.

"Крайне важно, что бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, задач, которые глава государства обозначил в послании Федеральному собранию", – приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Это, в частности, поддержка семей с детьми, ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил исполнение федерального бюджета в первом полугодии. По его словам, результаты исполнения бюджета РФ в первой половине 2021 года являются в целом положительными. Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса.