Мишустин оценил исполнение федерального бюджета в I полугодии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Результаты исполнения федерального бюджета РФ в первой половине 2021 года являются в целом положительными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике", – приводятся слова премьера на сайте кабмина.

Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса. Мишустин уточнил, что доходы бюджета в первом полугодии оказались более чем на треть выше спрогнозированных значений.

"В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся", – заключил премьер-министр.

Ранее Мишустин рассказал о готовящихся поправках в законодательство по расселению граждан из аварийного жилья. По его словам, финансирование этого вопроса включено в бюджет на три последующих года. Новую программу по расселению людей из аварийных домов он назвал одним из инструментов решения насущных проблем.