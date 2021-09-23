Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных пациентов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Решение касается препаратов, не зарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов, но необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям.

Специальное разрешение на ввоз таких медицинских изделий с 1 марта 2022 года будет выдавать Росздравнадзор.

В пресс-службе уточнили, что подать заявление и необходимые документы благотворительные фонды и медорганизации смогут через портал госуслуг. После чего в течение пяти дней в личном кабинете заявителя появится разрешение Росздравнадзора.

"Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями", – добавили в кабмине.

Прежние правила позволяли ввозить подобные медизделия в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, однако четкого регламента не было.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение, согласно которому на страховые выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом, выделят почти 3 миллиарда рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки.