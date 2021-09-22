На страховые выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, направят около 3 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На страховые выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом, выделят почти 3 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
"На специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом, дополнительно выделяется 2,9 миллиарда рублей", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
О решении направить дополнительные средства на выплаты медикам, принятом по указу президента РФ Владимира Путина, премьер-министр объявил на заседании правительства 16 сентября.
"Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки", – пояснили в кабмине.
Всего с начала этого года на выплаты медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом, направили уже 12,5 миллиарда рублей.
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