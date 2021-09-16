Медики получат дополнительные страховые выплаты в случае заражения COVID-19 – Мишустин

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На единовременные страховые выплаты медикам, которые заразились коронавирусом, направят дополнительно почти 3 миллиарда рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Премьер-министр отметил, что во время помощи пациентам врачи нередко сами заболевают коронавирусом.

"Поэтому им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. В этом году на эти цели уже направили около 12,5 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще почти 3 миллиарда рублей", – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также напомнил, что выплаты получат не только врачи, но и средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ученые начали испытывать вакцину от коронавируса в виде йогурта. Эксперты добавили, что создали образец, который включает участки "Альфа"- и "Дельта"-штаммов.