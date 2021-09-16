Медики получат дополнительные страховые выплаты в случае заражения COVID-19 – Мишустин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На единовременные страховые выплаты медикам, которые заразились коронавирусом, направят дополнительно почти 3 миллиарда рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Премьер-министр отметил, что во время помощи пациентам врачи нередко сами заболевают коронавирусом.
"Поэтому им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. В этом году на эти цели уже направили около 12,5 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще почти 3 миллиарда рублей", – подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр также напомнил, что выплаты получат не только врачи, но и средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что ученые начали испытывать вакцину от коронавируса в виде йогурта. Эксперты добавили, что создали образец, который включает участки "Альфа"- и "Дельта"-штаммов.
Около 8 млрд рублей распределят между медиками, участвующими в проведении вакцинации
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