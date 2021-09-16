Москва начала применять вируснейтрализующие моноклональные антитела для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что во всем мире такие препараты используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания, имеющих риски тяжелого течения коронавирусной инфекции.
В первую очередь новую терапию рекомендовали беременным с COVID-19. Для них в столице разработали новые алгоритмы оказания медпомощи. В частности, на базе городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы № 52 открыли специальные стационары кратковременного пребывания. Состояние женщин контролируют акушеры-гинекологи.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новую терапию получили уже более 70 беременных пациенток.
"При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток", – подчеркнула Ракова.
Она добавила, что такая терапия успешно используется во Франции, в Соединенных Штатах, Германии, Италии и других странах.
По словам специалистов, из-за физиологических изменений в организме беременные более подвержены респираторным вирусным инфекциям, они также находятся в группе риска по тяжелому течению ОРВИ и коронавируса.
Ранее сообщалось, что беременные с COVID-19 в Москве получили свыше 10 тысяч телемедицинских консультаций.
Свыше 10 тыс телемедицинских консультаций получили беременные с COVID-19 в Москве
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