Свыше 10 тыс телемедицинских консультаций получили беременные с COVID-19 в Москве

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В столице с июля текущего года начали действовать новые алгоритмы ведения беременных пациенток с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В созданном акушерском дистанционном консультативном центре специалисты следят за состоянием беременных женщин с COVID-19, которые лечатся на дому. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что врачи удаленно проконтролировали пациенток уже более 10 тысяч раз.

"Более 500 человек были направлены специалистами на дальнейшие обследования в специально созданные для беременных пациенток с COVID-19 стационары кратковременного пребывания. Каждую из них на специальном транспорте доставили в учреждение, а затем отвезли обратно домой", – приводятся в материале слова Раковой.

Вице-мэр отметила, что созданные по новым алгоритмам стационары кратковременного пребывания при городских клинических больницах № 15 имени Филатова и № 52 позволяют беременным не пересекаться с другими пациентами с COVID-19 и при этом получать всю необходимую медицинскую помощь.

Новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19 разработаны ведущими специалистами города и утверждены клиническим комитетом Депздрава.

В конце июня Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V". По словам специалистов, следует привиться заранее, но если сделать прививку не получилось, то профилактические меры нужно принять во время вынашивания ребенка.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что вакцинация является единственным способом защитить беременных женщин и их будущих детей от заражения коронавирусом. Это подтверждают множественные исследования, проводимые на женском населении.