Собянин заявил о "допандемийных" объемах плановой медпомощи в Москве по итогам 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что в Москве не будут сокращать плановую медицинскую помощь. Об этом мэр рассказал в интервью телеканалу "ТВ Центр".

"У нас и плановая помощь в целом, если смотреть по году (2021 – прим. ред.), не сократится, она останется на объеме докризисного уровня", – рассказал градоначальник.

Собянин добавил, что в городе ожидается рост объемов высокотехнологичной медпомощи – примерно на 20-30 процентов.

Ранее мэр Москвы рассказал, что за последние два года в столичных больницах внедрили особый стандарт онкологической помощи. В рамках этой программы было закуплено новое медоборудование, а также произведена реконструкция стационаров.