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21:26

Более тысячи человек ежедневно посещают павильоны "Здоровая Москва" – Собянин

мэр Москвы медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил, что ежедневно более тысячи человек посещают павильоны "Здоровая Москва", где проводится полный комплекс медицинского обследования. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Для тех, кто переболел ковидом, дается еще целый ряд дополнительных опций, связанных с проверкой работы дыхательной системы, сердца, углубленным биохимическим анализом и так далее. Каждый день в эти павильоны приходят более тысячи человек, оказывается им полный комплект обследования", – отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что павильоны "Здоровая Москва" будут принимать посетителей до конца сентября.

С 9 августа "Здоровая Москва" возобновила работу в обычном режиме. За две недели 45 павильонов посетили больше 30 тысяч человек.

Анкеты для диспансеризации теперь можно заполнить заранее в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Раньше это делалось только с помощью информационных киосков на месте.

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