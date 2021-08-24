Москвичам рассказали, как можно сэкономить время при обследовании в павильонах в парках

Электронные анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить заранее, из дома. И, не теряя времени на месте, сразу идти на прием. Как и раньше, заполнение будет доступно с помощью информационных киосков.

Анкета диспансеризации содержит сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости назначить дополнительные обследования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.