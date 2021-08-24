Первый дом по программе реновации на месте Черкизовского рынка начнут заселять весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый дом, строящийся на месте бывшего Черкизовского рынка в рамках программы реновации, будет сдан под заселение весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Новостройка появится по адресу Измайловский проезд, дом 5. Строительные работы планируется завершить до конца этого года.
Еще одна жилая многоэтажка будет построена по адресу Сиреневый бульвар, дом 4/1. Ее строительство должно быть завершено в 2022 году, а заселение запланировано на 2023 год.
Рядом расположатся еще два дома по адресам Сиреневый бульвар, дом 4/4 и дом 4/7. В настоящее время ведется их проектирование, а строительные работы запланированы на 2023–2024 годы.
Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.
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