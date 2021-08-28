Кабмин выделил порядка 230 млн рублей на дооснащение двух клиник в Екатеринбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
По итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Свердловскую область правительством было принято решение направить региону более 229,7 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования для Областной детской клинической больницы. Об этом сообщается в пресс-релизе кабмина РФ.
"На эти деньги будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе – аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорожденных", – сказано в сообщении.
Вместе с тем подготавливается распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 68,7 миллионов рублей на покупку медицинской техники для Центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге.
Мишустин посетил Свердловскую область 4–5 июля. Во время рабочей поездки он выступил на международной промышленной выставке "Иннопром-2021", осмотрел часть важных социальных и промышленных объектов, а также побеседовал с главой региона.
Ранее Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство РФ дополнительно направит более 21 миллиарда рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он добавил, что это дополнительные средства к 254 миллиардам рублей, которые уже выделили в этом году для субъектов РФ.
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