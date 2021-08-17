На детей от 3 до 7 лет дополнительно направят более 21 млрд рублей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 17 августа, на заседании кабмина заявил, что правительство РФ дополнительно направит более 21 миллиарда рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщает ТАСС.
"В повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей", – сказал Мишустин.
Он добавил, что это дополнительные средства к 254 миллиардам рублей, которые уже выделили в этом году для субъектов РФ.
По словам премьера, такая помощь важна для родителей, поэтому средства должны выделяться без задержек.
Ранее помощник и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева заявила о необходимости развития государственных социальных программ по оказанию помощи семьям, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
По ее мнению, такая помощь является особенно актуальной для семей с одним родителем и находящихся в сложной или опасной для детей обстановке. Чаще всего в подобной ситуации оказываются женщины, поэтому оказание помощи для них является долгом общества, уверена общественница.
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