Правительство РФ выделит 7 млрд рублей на создание "духовно-нравственного контента"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
7 миллиардов рублей выделят из Резервного фонда правительства автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета". Данные средства предназначены для создания контента, направленного, в частности, "на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи", сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства.
До этого на данные цели в бюджете было заложено 3 миллиарда рублей. Увеличение их объема подтвердил глава "Института развития интернета" Антон Ключкин. По данным источников, распределить средства предполагается не менее чем между 200 интернет-проектами, которые должны быть реализованы до конца текущего года. Сделать это планируется в рамках конкурса, который, как считает Ключкин, может заинтересовать "Газпром-Медиа", Национальную медиа группу, ВГТРК, "Первый канал", RT, а также "Яндекс".
Уточняется, что отбором и реализацией проектов займется специальный продюсерский совет, а следить за этим будет уже существующий наблюдательный совет, во главе которого стоит заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Ранее сообщалось, что в некоторых российских вузах могут появиться киберспортивные дисциплины, о чем свидетельствует дорожная карта "Новые коммуникационные интернет-технологии". Также планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента.
Эти дисциплины, по предварительным данным, введут к декабрю 2022 года. Согласно документу, на программу направят 17,6 миллиарда рублей до 2024 года, из которых 8,6 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета.
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