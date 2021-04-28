В Москве обсудили современные подходы к борьбе с идеологией терроризма среди молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 120 человек приняли участие в конференции о современных способах противодействовать идеологии терроризма среди молодежи. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Участниками мероприятия стали представители департаментов, префектур, управ районов и их подведомственных организаций, а также члены молодежных сообществ и проектов.
В пресс-службе рассказали, что на конференции были представлены проекты, направленные на вовлечение молодежи в в общественную жизнь: "Московский диалог", "Студенческая лига StandUp", "Зачетная Москва", "НаРайоне", "Город героев Москва", "Дебаттл", "ВРаботе", "#КиберМосква".
"Отдельное внимание было уделено проекту "КиберМосква", который запустил новое направление – "Цифровые волонтеры". Его активисты примут участие в мониторинге социальных сетей и популярных среди молодежи интернет-площадок на предмет выявления противоправной информации, а также будут организовывать офлайн и онлайн-мероприятия, направленные на создание безопасной информационной среды", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что участникам мероприятия удалось выработать решения для дальнейшей совместной работы. Так, были сформированы задачи по созданию условий для участия молодых людей в жизни города, позволяющие противостоять идеологии терроризма.
Конференция прошла под эгидой антитеррористической комиссии Москвы в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городе на 2019–2023 годы.
Организаторами выступили столичный комитет общественных связей и молодежной политики и департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что крайне важно оградить молодежь от влияния экстремистов. Глава государства также назвал спецслужбы России важнейшей опорой страны – в первую очередь в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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