США направили 290 млн долларов на "противодействие влиянию России"

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Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался 1 октября), согласно которому на "противодействие влиянию России" будет выделено 290 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Также пакет документов содержит аналогичную статью расходов на "противодействие влиянию Китая" в размере 300 миллионов долларов.

Отмечается, что финансирование будет направлено на противодействие попыткам России "посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". Для этого средства будут выделены на работу радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа", которые финансируются из госбюджета Соединенных Штатов.

Также документ содержит положение о запрете финансирования "деятельности, способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации, которая, по мнению госсекретаря, может угрожать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

В продолжение прошлогодних версий бюджета пролонгируется запрет на финансирование деятельности, которая "признавала бы суверенитет РФ над Крымом".

Отдельной категорией расходов значится "развитие демократии". Так, средства будут направлены на "поддержку программ по развитию демократии в РФ и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете". На такие цели в центральноевропейском регионе будет направлено 20 миллионов долларов.

Кроме того, конгресс ввел ограничение для Минюста, Минторга и NASA на приобретение в РФ, Китае, КНДР и Иране различных информационных систем из-за "риска кибершпионажа и <...> киберугроз".

В военной сфере продлевается запрет для Минобороны США на сотрудничество и заключение сделок с "Рособоронэкспортом", а также на прямое сотрудничество с Россией. Помимо этого, американские законодатели обязали госдепартамент "снизить зависимость от импорта урана" из РФ для защиты собственных национальных интересов.

Также конгрессмены уделили внимание Арктике, обязав администрацию развивать транспортную инфраструктуру в американском сегменте региона в ответ на приоритетное внимание России к развитию транспортного и военного потенциала на Северном морском пути.

Помимо прочего, пакет законопроектов содержит положение, согласно которому директор ЦРУ в течение 100 дней после его принятия обязан представить парламентариям доклад о "коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы", которые, в частности, "поддерживают правительство Российской Федерации". Отмечается, что доклад должен включать в себя информацию об их активах и проекты возможных санкций против них.

Ранее Минторг США обнародовал ограничительный список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами. В список попали 45 российских и 58 китайских компаний, против которых США введут экспортные ограничения.

В частности, в ограничительный список Минторга США попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия. Кроме того, ограничения затронули специальный летный отряд "Россия", который перевозит российского президента.