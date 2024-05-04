МО РФ: за неделю сбиты 15 ракет АTACMS и 17 авиабомб Hammer

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация и система ПВО сбила за неделю 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, сообщает Минобороны РФ.

Также сбиты 6 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, Ураган и 201 беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, сообщается, что ВСУ потеряли за неделю более 3,3 тысячи военнослужащих в зоне ответственности российских группировок войск Запад и Центр.

Ранее ВКС РФ ракетным ударом поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки в Харьковской области.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.

По его словам, группировки продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако под натиском ВС России они вынуждены бросать свои позиции и отступать.

