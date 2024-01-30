ВС РФ за сутки поразили склад горючего ВСУ и станцию ЗРК IRIS-T

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии в течение суток уничтожила украинский склад горючего, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии и живую силу ВСУ с военной техникой в 112 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с тем российская сторона с помощью ПВО сбила 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM американского производства.

В министерстве добавили, что ВС России уничтожили 86 украинских дронов, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка, Попасная, Кременная в ЛНР, Верхнекаменское, Ямполовка в ДНР, Очеретоватое, Шевченково, Мирное, Константиновка, Любимовка в Запорожской области и Корсунка в Херсонской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что над территорией пяти российских регионов в ночь на 30 января системы ПВО сбили и перехватили в общей сложности 21 украинский БПЛА. Согласно данным МО, 11 беспилотников были перехвачено над территорией Крыма, 5 дронов – в Белгородской области, 3 БПЛА – в Брянской области и по одному дрону было сбито над территориями Калужской и Тульской областей.

До этого стало известно, что бойцы РФ за сутки пресекли шесть попыток украинской армии усилить позиции на южнодонецком направлении. Как уточнил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, ВСУ потеряли до 70 солдат и два автомобиля.

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