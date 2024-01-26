26 января, 18:08Политика
Российские войска нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю с 20 по 26 января нанесли 13 высокоточных групповых ударов ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что на объектах ВПК производились безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним.
Также ВС РФ в этот период поразили арсеналы, инфраструктуру военных аэродромов, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников. Там добавили, что цели ударов достигнуты, все назначенные объекты были поражены.
Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс в России смог в разы увеличить производство основных вооружений и боеприпасов в 2023 году.
До этого стало известно, что в РФ создали и запатентовали устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Разработка принадлежит Раменскому приборостроительному заводу.
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