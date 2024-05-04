Молодых людей, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, арестовали

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, арестовали, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Двух фигурантов дела обвинили в хулиганстве, а также в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Третьему обвинение предъявят в ближайшее время.

Полицейские задержали троих молодых людей накануне. Они сожгли "Новый завет" во дворе частного дома вечером 2 мая 2024 года. Свои действия злоумышленники снимали на видео, которое позже опубликовали в одном из мессенджеров, тем самым публично оскорбив религиозные чувства верующих.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в связи с этим обратился в своем телеграм-канале к родителям с просьбой смотреть за своими детьми.