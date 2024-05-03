Трое молодых людей сожгли Библию в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Полицейские задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в Новоалександровске Ставропольского края. Об этом региональное СУ СК России написало на сайте.

По данным следователей, вечером 2 мая 2024 года подозреваемые находились во дворе частного дома и из хулиганских побуждений сожгли книгу "Новый завет". Свои действия молодые люди снимали на видео, которое позже опубликовали в одном из мессенджеров, тем самым публично оскорбив религиозные чувства верующих, говорится в материале.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время злоумышленникам изберут меру пресечения, добавили в ведомстве.

В свою очередь, губернатор региона Владимир Владимиров обратился в своем телеграм-канале к родителям с просьбой смотреть за своими детьми.

"Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь", – написал он.

Ранее сообщалось, что Висаитовский районный суд Грозного приговорил обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиту Журавеля к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Журавеля задержали в мае 2023 года за акцию с сожжением Корана. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.