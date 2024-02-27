Суд приговорил обвиняемого в сожжении Корана Журавеля к 3,5 года колонии

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Висаитовский районный суд Грозного приговорил обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиту Журавеля к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

В мае прошлого года полиция задержала в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Сам Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Молодой человек также извинился за свой поступок.

В октябре Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела на 2 ноября. Как заявил судья, это произошло из-за неявки потерпевших и свидетелей.

20 февраля этого года государственный обвинитель запросил 3,5 года колонии общего режима для обвиняемого.

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