20 февраля, 11:29Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для обвиняемого в сожжении Корана Журавеля
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Государственный обвинитель запросил 3,5 года колонии общего режима для обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиты Журавеля, сообщает ТАСС.
В Висаитовском районном суде Грозного начались прения сторон.
В мае прошлого года сотрудники полиции задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Сжегшего Коран волгоградца доставили в СИЗО города Грозного
Читайте также
- Суд над сжегшим Коран Журавелем в Чечне отложили из-за неявки потерпевших
- Глава КЧР решил наградить сына Кадырова высшей наградой республики