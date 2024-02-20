Прокурор запросил 3,5 года колонии для обвиняемого в сожжении Корана Журавеля

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Государственный обвинитель запросил 3,5 года колонии общего режима для обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде Никиты Журавеля, сообщает ТАСС.

В Висаитовском районном суде Грозного начались прения сторон.

В мае прошлого года сотрудники полиции задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Сжегшего Коран волгоградца доставили в СИЗО города Грозного