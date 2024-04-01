Эксперты рассказали, за какие шутки грозит наказание

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Россиянам лучше отказаться от шуток на сложные и чувствительные темы, так как за этим может последовать наказание. Об этом сообщает Life.ru.

Юрист Ирина Гукова подчеркнула, что в российских законах есть статьи о насмешках над чувствами отдельных групп людей. В частности, Гукова напомнила о существовании закона об оскорблении чувств верующих. Поэтому шутить на деликатные темы нужно максимально продуманно и аккуратно.



Собеседница издания добавила, что в Сети существует целенаправленная травля граждан, называемая троллингом. Главная цель таких людей – получить реакцию жертвы. Поэтому лучшим способом борьбы с "троллями" будет не вестись на их провокации.

Гукова рассказала и о пранках, под которыми обычно понимают не просто безобидные розыгрыши, а агрессивные шутки. Некоторые блогеры при помощи пранков пытаются увеличить аудиторию своих аккаунтов, однако это не всегда зканчивается для них хорошо, уверена юрист. Отдельного наказания за пранк нет, но в каждом из таких случаев действия человека могут квалифицировать как противоправные.

Чаще всего таким гражданам могут вменить хулиганство, однако наказание за нарушение общественного порядка будет зависеть от серьезности проступков. Гукова указала, что ложные сообщения о терактах и публичные оскорбления личности под предлогом шутки также наказуемы.

По ее словам, за последнее время было сразу несколько дел в отношении пранкеров. Один из них за имитацию приступа коронавируса в 2020 году отправился за решетку на 2 года и 4 месяца. Подобное грозит лишь за маргинальные проступки, в случае обычных розыгрышей, считает юрист, гражданам ничего не грозит.

"Существуют темы, на которые шутить не принято у большинства людей. Такие шутки считаются неэтичными и могут испортить отношения. Недопустимы шутки о религии и тех ценностях или святынях, которые с ней связаны. Неуместны шутки в адрес близких для собеседника людей: родителей, детей, супругов и так далее", – рассказала завкафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Крушельницкая.

Неуместным юмором можно считать шутки о финансовых трудностях, неудачах или болезнях собеседника или его родных, заявила она в беседе с Агентством "Москва". В эту категорию, по ее словам, также можно включить шутки о политике, сексе и деньгах.

Большинство россиян, по словам эксперта, безобидно воспринимают юмор на тему спорта, разговоров и шалостей детей, учебы, злоупотребления алкоголем, поведения домашних и диких животных. Она также посоветовала шутить над собой, если есть сомнения, какие темы собеседника лучше не задевать.



"Человек, способный на самоиронию, вызывает симпатию и уважение. День смеха – праздник, значит, шутки должны быть не обидными", – указала она.

Ранее стало известно, что около 71% опрошенных россиян уверены, что чувство юмора помогает рабочему процессу, однако 13% посчитали неуместным шутить на работе. В результатах исследования говорилось, что юмор на работе помогает сплотить коллектив, снять стресс, внести разнообразие в рутину, а также найти неожиданные решения проблем.