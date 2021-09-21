Кабмин РФ утвердил проект бюджета на 2022–2024 годы

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Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В Госдуму его внесут до 1 октября, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

В 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета – 1,411 триллиона и 434,7 миллиарда рублей соответственно.

На 2024 год планируется дефицит в размере 315,3 миллиарда рублей. Доходы федеральной казны в номинальном выражении увеличатся до 25 триллионов 21,9 миллиарда рублей в 2022 году, 25 триллионов 540,2 миллиарда рублей в 2023 году и 25 триллионов 831,8 миллиарда рублей в 2024 году.

Расходы планируются на уровне 23 триллионов 610,2 миллиарда рублей в 2022 году, 25 триллионов 105,5 миллиарда рублей в 2023 году и 26 триллионов 147,1 миллиарда рублей в 2024 году.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго ребенка – 665 тысяч рублей. Он отметил, что индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета ПФР.