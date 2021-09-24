Мишустин заявил о подготовке поправок в закон по расселению из аварийного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о готовящихся поправках в законодательство по расселению граждан из аварийного жилья, сообщает РИА Новости.

По его словам, финансирование этого вопроса включено в бюджет на три последующих года. Новую программу по расселению людей из аварийных домов он назвал одним из инструментов решения насущных проблем.

Глава кабмина заверил, что власти продолжат поддерживать механизмы развития муниципалитетов, доказавшие свою эффективность. Среди них – Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по инициативе президента.

"Совсем недавно в Нижнем Новгороде подводили его итоги. Дал поручение проработать вопрос увеличения призового фонда конкурса", – сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам третьего ежегодного форума "Дни лидеров муниципального управления".

Премьер выразил мнение, что это ускорит процесс изменения облика городов. Он отметил, что для того, чтобы обеспечить современные комфортные условия жизни в каждом регионе страны, надо работать сообща, как единая всероссийская команда лидеров.

Ранее сообщалось, что механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий планируется применять в России в новой программе расселения аварийного жилого фонда, признанного таким на начало 2021 года.

С предложением запустить новую программу расселения аварийного жилья ранее выступил Владимир Путин. По словам президента, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года.

Глава государства поддержал предложение партии расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Он уточнил, что по всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 миллиардов рублей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года. Она затронет около миллиона россиян.

