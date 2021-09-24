Аварийное жилье в РФ планируется расселять с помощью ипотеки и аренды – Фонд ЖКХ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий планируется применять в России в новой программе расселения аварийного жилого фонда, признанного таким на начало 2021 года, сообщил первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

По его словам, те механизмы, которые зарекомендовали себя в действующей программе, будут работать и в новой.

"Мы планируем активно развивать, в большей степени, чем сейчас, механизм комплексного развития территорий, а также наемного жилья", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу расселения аварийного жилья. По словам президента, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года.

Глава государства поддержал предложение партии расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Он уточнил, что по всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 миллиардов рублей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года. Она затронет около миллиона россиян.

