Лоукостер "Победа" переведет наземный персонал на четырехдневную рабочую неделю

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Лоукостер "Победа" переведет весь наземный персонал на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо директора по персоналу Анны Козловой.

На неполную рабочую неделю с 1 июня 2022 года перейдут в том числе руководители компании.

"Это означает, что рабочими днями будут понедельник – четверг или вторник – пятница, заработная плата будет уменьшена пропорционально отработанному времени", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лоукостер сократит парк с 41 до 25 самолетов. "Победа" выполняет рейсы на самолетах Boeing 737-800. В настоящее время нарушены поставки запчастей, а накопленного запаса хватит лишь на 25 самолетов. Временно исполняющий обязанности гендиректора компании Андрей Юриков пообещал также в ближайшее время объявить временные кадровые решения по сохранению команды.

