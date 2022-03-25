Аэропорт Домодедово объявил о переходе на весенне-летнее расписание

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Столичный аэропорт Домодедово переходит на весенне-летнее расписание полетов с 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В этом сезоне на внутренних воздушных линиях авиакомпании – партнеры DME запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям. <...> Пассажирам воздушной гавани на международных рейсах доступны 28 направлений", – говорится в сообщении.

Ожидается, что наиболее популярными внутренними направлениями у россиян станут Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Новосибирск. Между тем за рубеж уже сейчас граждане РФ чаще всего летают в Дубай, Ташкент, Минск, Бишкек и Ош.

Ранее компания "Аэроэкспресс" запустила экспресс-автобусы до Домодедово. Автобусы отправляются ежедневно от станции метро "Домодедовская" с 06:30 до 00:50 с интервалами в 20 минут. Дорога занимает 30–40 минут.

